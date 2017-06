Y finalmente, Noelia Marzol confesó que algo pasa con Fabián Cubero. La modelo debutó en ShowMatch cony dijo que a raíz de este rumor comenzó a hablar con el futbolista.

"A razón de todo esto empezamos una comunicación. Justo me estaba poniendo a salir con alguien el pibe desapreció por todo este rumor. Hace como dos días que no me atiende el teléfono directamente", comentó.

Seguí leyendo en RatingCero.com