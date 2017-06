Embed Dear Mili Hernandez, you are amazing in every way. Thank you for teaching us how to be brave and shining a light on something so hurtful. If you don't know, she is my new hero. Her team was disqualified from a tourney cause they thought she was a boy because of a clerical error that wasn't handled properly. Let's meet soon sister. Una publicación compartida de Mary Wambach (@abbywambach) el 5 de Jun de 2017 a la(s) 8:59 PDT

", reveló "Mili" sobre su look y por el cual pasó un triste momento junto a sus compañeras.A pesar de su edad, la pequeña es una de las estrellas de su equipo sub-11 Omaha's Azzuri Cachorros y fue uno de los pilares que ayudó en la clasificación del club a las finales del torneo infantil en la ciudad de Springfield, según informó una filial deen Nebraska.Nadie se esperaba que antes de que iniciara el partido que el equipo disputaría el pasado fin de semana los organizadores decidieran descalificarlas,", aseguró Gerardo Hernández sobre el penoso momento en que los organizadores del torneo informaron a los miembros del equipo su decisión.y no permitieron al equipo seguir participando.La noticia llegó a oídos de la legendaria jugadora de la selección de Estados Unidos Abby Wambach, quien no dudó en enviarle un emotivo mensaje de aliento y animo a la pequeña.escribió junto a un video que compartió en Instagram la excampeona del mundo y medallista de oro olímpica.", agregó la pequeña Mili en sus declaraciones.Según se agrega en el reporte,y tan solo se limitaron a decir que su abogado sería el encargado de entregar detalles sobre el penoso incidente.