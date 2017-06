Embed Ashley Graham, víctima de una tremenda edición digital de Elle Canada: mirá las fotoshttps://t.co/d1NEGDD5Co pic.twitter.com/MxrHDDzKED — minutouno (@minutounocom) September 6, 2016

La modelo, quien hoy tiene 29 años, explicó que el abuso fue durante"Hubo un incidente en el set de una campaña en la que estaba trabajandoNunca conté esta historia. Había un ayudante de fotografía al que yo le gustaba", explicó.Después agregó que el hombre la llevó a un vestidor. "Pensé que iba a mostrarme algo. Me empujó y me mostró el pene", relató."Me puse muy nerviosa, pero por suerte estaba cerca de la puertaagregó.Además, Graham dijo que vio al hombre en varias oportunidades después del incidente. Una de esas veces incluso estaba con su novia. Sea como sea, decidió no decir nada., comentó.