Otro intendente kirchnerista alimentó los rumores sobre una posible candidatura de la ex presidentaEsta vez, el intendente de San Antonio de Areco,reconoció que la intención es que el ex ministro de Transporte, Florencio Randazzo, se sume a la lista. Estoy seguro que no se va a dejar llevar por ninguna presión. Tenemos que agotar todas las instancias y no cerrar ninguna puerta", afirmó el jefe comunal en declaraciones aEn este sentido, remarcó que "el horizonte más importante de este año esy reconoció que "hay que seguir conversando" con el ex ministro para que integre la lista.

Durañona consideró que sería "un capricho someter al pueblo a votar una interna que no tiene sentido" ya que "todas las secciones electorales" apoyan la candidatura de la ex mandataria.

"Lo importante es que ella esté encabezando la lista, y la mejor manera es como senadora. Creo absolutamente que Cristina será candidata", resaltó.