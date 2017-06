Lourdes Sánchez mantuvo un tenso cruce con Pampita, a quien cuestionó por su devolución a Gastón Soffritti y su novia, tras asegurar que eso no fue un baile.

Esta pelea comenzó en La previa del show cuando Lourdes y Gabo Usandivaras criticaron a la jurado y se trasladó a la pista donde Pampita respondió: "Es incómodo que los participantes evalúen al jurado porque el rol no es ese, yo trato de ser muy específica porque no pongo puntajes por poner, el año pasado la pasé muy mal con mucha gente, espero que este año sea distinto y cualquier opinión que tengan sobre mí me lo digan a mí".

