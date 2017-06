"No me preocupa que se presente, tiene todo su derecho" dijo Mauricio Maci y agregó: "lo que me preocupa es seguir encontrando soluciones todos los días para que más argentinos sientan y confíen el cambio que se está haciendo en el país".

"Me voy a dormir todos los días pensando en aquellos que todavía no pueden percibir que la Argentina empezó a caminar en la dirección correcta", explicó y agregó que "las elecciones es algo que hay que recorrer, donde la mayoría va a ratificar este rumbo".

En ese sentido sostuvo que "la ex presidenta está en todo su derecho a competir. Le han hecho mucho daño a la Argentina, hipotecando el país, dejar que la inflación vuelva a afectar a los trabajadores".