Dady Brieva habló por primera vez de los conflictos de pareja que tuvo con La Chipi cuando ella decidió dedicarse a su profesión y mostrar su costado sexy en los medios.

Tras confesar la terapia de pareja que hicieron el año pasado, el humorista admitió que tuvo que enfrentar fuertes miedos e inseguridad: "Tuve miedo de que ella no me necesite más y se vaya a la mierda...Era muy inseguro y la verdad que no me daba cuenta de que en el fondo lo que siempre quise era una mujer con ruleros al lado mío".

Seguí leyendo en RatingCero.com.