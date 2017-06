Embed

recién nacido de la adolescente, quien murió a causa de asfixia por la colocación de un bollo de papel en la boca., pero la causa fue abierta con una audiencia realizada ayer En su declaración,Además, desconoció su responsabilidad en la muerte del niño, al sostener: "No recuerdo haberle metido el rollo de papel, para mi que no lo hice". Sin embargoEn tanto, la madre de la adolescente,de 37 años, afirmó que con su marido "sospechaba" del embarazo de su hija, pero cuando se lo preguntó la chica "dijo que estaba gorda no más"."Yo pensé que si estaba a los sumo sería de tres meses porque no tenía panza y que más adelante me lo iba a contar", agregó ante la justicia.El juez de esa ciudad, a quienes imputó como presuntas autoras del delito de homicidio agravado por el vínculo, a la vez que calificó el hecho como de "inusitada gravedad".La mujer fue alojada en una comisaría de la localidad de Rada Tilly, en tanto que la chica quedó con arresto en su domicilio, al cuidado de su padre y de personal de la Comisaría de la Mujer.De todas formas, el magistrado intimó a los ministerios de Familia y Gobierno de la Provincia a poner en condiciones un centro para alojar a la adolescente, quien será sometida a una serie de evaluaciones psicológicas.Según el fiscal, Herminio González Meneses el bebé murió en la casa de la familia del pasaje Estrada de Sarmiento, donde se encontraban Saihueque, su esposo y sus dos hijas de 17 y 15 años.González Meneses consideró, durante la audiencia de formalización de la causa, que la madre y la abuela del bebé le habrían colocado un bollo de papel de grandes dimensiones en la boca para asesinarlo.El fiscal puntualizó que, según la autopsia,El abogado de la mujer mayor, Gustavo Oyarzún, rechazó la imputación contra su defendida y advirtió que no había "evidencia concreta" para involucrarla.En cambio, no formuló objeciones a la acusación contra la adolescente y madre del bebé por lo que avanzaría en procura de desvincular del caso a la abuela de la criatura.