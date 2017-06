Este martes, se difundió un audio de Diego Maradona en el que es muy irónico con respecto a la causa de los departamentos de Miami con Claudia Villafañe: "Me pregunté siempre y hablé con Morla y con todos. ¿Cómo hiciste para comprar seis departamentos en Miami cuando por ahí yo pensaba que teníamos uno porque el que teníamos chiquito después lo cambiamos por uno más grande para las nenas? Pero seis. La verdad, sos una genia en matemática o no creo que el que esté al lado tuyo te haya podido dar la plata para pagar los departamento porque no tiene un recibo de trabajo".

Villafañe salió a responderle este miércoles: "Hablan de departamentos que compré que aún no están pagos. Esos departamentos se sacan con una hipoteca a 30 años. A él le salta la térmica cuando se entera lo de Taiana. A mí nunca me mostraron ninguna auditoría. La plata que me prestó para comprar mi casa está liquidada en la división de bienes. No le debo nada. Jamás hablé de mal de él. Le dicen cosas que no son".





Seguí leyendo en RatingCero.com.