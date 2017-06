Naiara Awada celebró en las redes sociales que hace casi un año dejó los vicios y adicciones que tenía. "Si no hubiera sido por la actuación yo estaría en cualquiera, en una depresión fuerte o en drogas", había confesado la actriz cuando reveló que abandonó el colegio a los 15 años porque sufría bullying.

"Me bromeaban con mi papá, que muchas veces me iba a buscar. O le cambiaban una letra a mi apellido y me lo gritaban. Hay mucha envidia, yo siempre fui una persona buena", detalló sobre las bromas que le hacían sus compañeros.

