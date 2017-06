Larreta-Carrio.mp4

El diputado porteño de la Coalición Cívica (CC)confirmó este miércoles que, ya que no se podrá utilizar el nombre Cambiemos por que la UCR de la Ciudad irá en una lista aparte en apoyo de la candidatura de"Es así,y el espacio lo integrarán el PRO, la CC, el Partido FE () y Unión por la Libertad (", afirmó Ferraro, que codirige la campaña del oficialismo en la Ciudad junto al vicejefe de GobiernoDe este modo, el oficialismo porteño se decidió, finalmente por Vamos Juntos, y dejó a un lado "Juntos por el Cambio", ante la posibilidad de que la UCR del distrito, comandada pory el histórico, quiera judicializar el asunto, tal como había amenazado si no se permitía la interna con Lousteau en el espacio Cambiemos.ya que en 2015 las elecciones en la Ciudad para jefe de Gobierno, que ganópor sólo tres puntos a Lousteau, se realizaron meses antes de que entrara la UCR en la coalición en el distrito y también la CC, que apoyaron en esa contienda al ex embajador en Estados Unidos con el sello ECO.El nombre Vamos Juntos surgió tras una reunión que-será la primera candidata a diputada nacional por la Ciudad-, mantuvo con Santilli, la semana pasada.La nómina, en sus primeros seis lugares, quedaría conformada, entonces, de la siguiente manera: Lilita Carrio (CC),(PRO), un dirigente varón del PRO,(CC),(CC) y un radical macrista, que podría sery se discutió en una mesa en la que estuvo además el publicistapresidente de la filial local de la agencia BBDO, con lo cual el nuevo sello contó con una mirada marketinera.En la reunión se discutieron varios ejes de la campaña, en la que, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, de modo de nacionalizar su figura.