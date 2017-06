Embed Docentes universitarios realizan clases públicas en Plaza de Mayohttps://t.co/nFZYFoYkGD pic.twitter.com/U7NxSj6rts — minutouno (@minutounocom) 11 de abril de 2017

La Universidad de Buenos Aires (QS 2017/8. De esta manera se consolidó pory mantiene la tendencia iniciada hace cuatro años de sostenido crecimiento en la élite global.Para la elaboración del ránking, la consultoraEn 2014 la UBA quedó en la posición 209 y trepó año a año en el ránking hasta quedar en el puesto 75 este año.ubicadas en los puestos 122 y 121 respectivamente.La UBA es la primera Universidad argentina que figura en el último Ranking Global de 2017/8 (75º), seguida por la Universidad Austral (331º), la Universidad Nacional de la Plata (551-600º), la Universidad de San Andrés (601-650°), la Universidad Torcuato Di Tella (701-750°) y la Universidad Nacional de Córdoba (701-750º), entre otras.De esta manera(156º). También mejoró su posición respecto al año pasado al igual que la Universitat Autónoma de Barcelona (195º), la Universidad Autónoma de Madrid (187º) y la Universidad Complutense de Madrid (233º) y otras como: La Universidad Sapienza de Roma (215°), La Universidad de Liverpool (173°), Boston University (81°), The Ohio State University (86°), University of North Carolina (80°), La Universidad Hebrea de Jerusalén (145º), Université Paris Sorbonne (269º), The University of Dublin (88º), Pennsilvanya State University (93º), University of Southern California (132º) y la Universidad de Viena (154º).El Ranking QS evalúa los campos disciplinarios más sobresalientes e influyentes de la Educación Superior de todo el mundo, con el objetivo de brindar a la comunidad académica un informe detallado de cada Universidad.Para ello, el estudio se basa en el análisis de seis indicadores: reputación académica, reputación entre los empresarios, ratio de estudiantes por profesor, citaciones por facultad y la proporción de alumnos y profesores internacionales.Este ránking se encuentra además entre los más prestigiosos junto con el de Shanghai, donde la UBA es la única universidad argentina en el puesto 151-200 y la mejor rankeada de las Instituciones de habla hispana junto a la Universidad de Barcelona.