Sindicalista asesinado

auto











































El cuerpo de Achingo, de 58 años y secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Posadas,Los investigadores señalaron que en los primeros minutos de hoy la policía recibió una denuncia vinculada con el incendio de un vehículo, en uno de los accesos a la ciudad, en la ruta nacional 12.Cuando los agentes policiales fueron a la zona hallaron los restos de un Renault Fluence totalmente destruido por el fuego y al investigar el siniestro descubrieron que se trataba del vehículo que pertenecía al sindicalista Achingo.Ante ello, la policía inició durante la madrugada una serie de averiguaciones para determinar el paradero del dueño del vehículo.Las fuentes señalaron que después de la detección del rodado incendiado otra llamada alertó sobre el, en la zona oeste de la ciudad.El cuerpo se encontraba a unos dos kilómetros del lugar donde estaba el vehículo y rápidamente se estableció que se trataba de Achingo.Familiares de la víctima dijeron a la policía que Achingo había salido de su casa alrededor de las 21 de ayer para buscar a otra persona y dirigirse juntos a un club de las afueras de la ciudad para jugar al fútbol.El sindicalista llegó al club con su amigo, desarrolló la actividad en forma normal y luego se retiró del lugar.El juez de Instrucción de Posadasconfirmó la identidad de la víctima y que el cuerpo presentaba quemaduras, y pidió la autopsia para confirmar las causas de la muerte.Allegados a la investigación no descartaron la posibilidad de que Achingo hubiera sido víctima de una venganza posiblemente vinculada a su actividad gremial.La de Achingo no es la única muerte que afectó al Centro de Empleados de Comercio de Posadas, dado que hace tres años, el 7 de junio de 2014, el ex secretario gremial Juan Carlos Roa fue hallado muerto al parecer tras cometer un suicidio y en enero su sucesor en el cargo, Ricardo Alegre, de 62 años, falleció dentro de la habitación de un motel de Posadas.Achingo era uno de los principales colaboradores del jefe del Centro de Empleados de Comercio de Posadas, Héctor Benigno Gómez, que también está al frente de una filial local de la CGT.