Noelia Marzol reveló que Fabián Cubero volvió a llamarla después de que Muscari lo mandara al frente al contar en Showmatch que el futbolista le mandó un mensaje de texto a la actriz minutos antes de salir a la pista del Bailando.

"Después de lo de Showmatch me mandó un mensaje y hablamos, no quiero decir exactamente qué hablamos porque es algo íntimo, pero juro por Dios que no tiene nada que ver con un romance o algo que podamos tener", explicó Noelia en declaraciones radiales.

