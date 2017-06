Hace unos días se conoció el audio más subido de tono enviado por Diego Maradona a Gisela Ramírez Méndez: "Hola, mi amor. Yo lo que quiero es verte en bolas y tocarte y que te toques. De esa manera yo te siento muy al lado mío. Pelo con pelo. Pero quiero que te toques y que te metas los dedos, amor".

La bailarina no se amedrentó por semejantes mensajes y abrió las puertas para un romance: "Por ahora no quiero viajar a Dubai, si él tiene intenciones de conocerme, que venga. Diego me pidió que vaya, me mandaba pasajes, regalos. Pero no se enojó, al contrario. Está acostumbrado a que todas le digan que sí y por eso le gusté, porque soy diferente. Están abiertas las puertas para ser la novia de Maradona, pero para eso tiene que conquistarme. Me gusta el hombre caballero. Que no me mande pasajes, que venga a buscarme. Él está acostumbrado a otra clase de mujeres, que aceptan todo y que se acomodan a lo que él quiere. Yo valgo mucho más que un par de pasajes".





Seguí leyendo en RatingCero.com