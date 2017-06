Embed Lo llevaron al pediatra y tuvo la reacción más tierna por la que se volvió viralhttps://t.co/Ejqg565JNY pic.twitter.com/HgwkoiTmJx — minutouno (@minutounocom) June 7, 2017

Días después, consultado por el diario The Sun, Billy dijo que ya no le importaba su ex porque había conseguido una nueva novia. "En el momento en el que me enteré que ella estaba con otro yo también estaba con otra persona así que no me molesta", explicó.



Cuando le preguntaron si se había arrepentido por los mensajes abusivos, él dijo que no tenía nada de qué arrepentirse y que ella también le había escrito mensajes con el mismo tono.

Después, Townsend, reveló que North le envió mensajes abusivos. Primero le dijo que esperaría los días que fuera necesario, pero 45 minutos después le envió otro texto:"Es patético que haya dicho que iba a esperar durante días en la calle y que se asustara por un poquito de lluvia", dijo su ex mujer."Si no se hacen las cosas a su manera se vuelve peligroso", agregó.