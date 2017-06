Verónica Ojeda explotó en un móvil y, en medio de lágrimas, hizo fuertes acusaciones contra Dalma Maradona: "(Dalma) Le pide plata al padre, le pide casas. Quién es hijo del dinero si vamos al caso. Mi hijo tiene 4 años. Prefiero ser una cartonera antes de ser... mejor no lo digo, de ser otra cosa. No se metan con Dieguito porque los mato".

La hija de mayor de Diego Maradona le respondió con un extenso y duro descargo: "No entiendo por qué dice que me metí con Diego Fernando. No entendía nada. Nunca hablé de nadie que no sea ella. Cuando vi el tape y el acting berreta... nunca hablé de una criatura ni lo haría. Me hablaba a cámara gritando. Debe ser el motivo por el que pudo hacer un móvil. No tengo por qué hablar de un nene de cuatro años. Por lo otro que dijo, Burlando le va a mandar una carta documento. Ella se agarra de un tuit que le puse a mi mamá en el que no nombro a nadie".





