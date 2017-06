Desde que anunció su separación de Nicole Neumann, Poroto Cubero se convirtió de la noche a la mañana en el nuevo soltero codiciado del mundo del espectáculo y de las botineras.

Derrochando simpatía, el jugador de Vélez aseguró que con Noelia Marzol "no pasó nada" y al ser consultado sobre si estaba abierto a una nueva relación, indicó: "El amor hoy en día no, estoy tranquilo. Estoy abierto a conocer chicas, soy un hombre soltero, estoy en mi derecho, no pasa nada".





