"Lo quiero contar porque es algo que tiene que ver con las pequeñas cosas", aseguró Nico Vázquez en medio de la entrevista que dio por primera vez tras la muerte de su hermano. El actor se emocionó hasta las lágrimas al revelar un diálogo que tuvo con su padre después de que Santiago falleciera el 16 de diciembre de 2016.

"Uno a veces se hace quilombo por cualquier cosa, el tránsito, o discute con alguien. Hay que vivir todos los días de la mejor manera posible. Hoy no me pierdo un segundo y no dejo nada para mañana, y no me pierdo la oportunidad de saber que puede ser la última vez que estás con alguien", analizó Nico visualmente conmovido.

