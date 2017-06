El presidente ruso Vladimir Putin se ha caracterizado por resaltar su virilidad y mostrar que es un tipo duro, ya sea con actos o con declaraciones. En una de las últimas entrevistas que concedió, el mandatario ruso no perdió la oportunidad de mostrarse como un "macho alfa".



En un documental realizado por el cineasta estadounidense Oliver Stone que se estrenará el 12 y 15 de junio, Putín dijo algunas polémicas frases como:La polémica frase machista se produjo después de que el cineasta le preguntara si solía tomarse días de descanso de la presidencia. Su respuesta vino acompañada de su particular visión: "No quiero ofender a nadie. Es la naturaleza de las cosas. Hay ciertos ciclos naturales".Pero esa no fue su única polémica declaración durante la filmación, en otro momento de la entrevista, Stone le preguntó sobre la discriminación contra los homosexuales y Putin la negó. El cineasta le plantea entonces una situación hipotética: si se ducharía junto a un gay en un submarino, contestó riendo, según Bloomberg. El documental, en el que Putin aparece conduciendo un auto por Moscú y haciendo ejercicio, fue grabado en febrero y será transmitido la próxima semana en la cadena estadounidense