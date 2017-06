El crimen de Agustín, el nene de 3 años al que un chico de 16 le disparó desde una moto, conmocionó a todo Lomas de Zamora. Este jueves, tras el brutal crimen, los vecinos marcharon para pedir seguridad y en medio de la manifestación prendieron fuego la casa del acusado de ser el autor de los disparos homicidas.



La cita era a sólo dos cuadras de donde anoche dos delincuentes mataron al pequeño cuando iba con su papá a comprar pizza.



Familiares, amigos y vecinos se congreron en la plaza con carteles y manifestaron su bronca: "Justicia, justicia, justicia". Pero también decían otra palabra que simbolizaba el hartazgo: "Basta!!!". Se trasladaron hacia la avenida 12 de Octubre, a una casa vacía que esta madrugada había sido allanada por la Policía en el marco de la investigación: la apedrearon y luego la prendieron fuego.

"Hace mucho años que vivimos en el barrio y los chicos no pueden hacer un mandado, no pueden ir a la librería, no los podemos dejar solos, tenemos que tomar serias medidas de seguridad: entran por los fondos y los jardines. Esto lo sabe la Policía pero, no sé si no dan abasto, pero no alcanzan con sus herramientas para salvarnos", contó una vecina al canal C5N.



crimen de agustin lomas de zamora.jpg

Otra vecino aseguró: "Así no se puede seguir, esto es una locura, una barbaridad. La policía de noche no anda, tienen los móviles rotos. Es una vergüenza, así no se puede seguir. De 6 a 7 de la tarde no se puede salir, de noche no se puede salir", contó el vecino con enojado por la situación.



Asimismo, una vecina contó que "los chicos no pueden salir solos, algunos no conocen el barrio porque viven encerrados".

El trágico hecho sucedió el miércoles a la noche, cuando Martín Bustamante y su hijo Agustín iban rumbo a una pizzería a comprar la cena. Los ladrones salieron de atrás de un árbol sobre la calle Mayor Olivero al 1300 de Villa Centenario y amenazaron al papá. "Me robaron, me sacaron la plata y cuando se van, uno se da vuelta y me tiran. El que tenía el arma se sonrió. Me quisieron apuntar a mí, con tanta mala suerte que le pegaron a mi hijo", contó entre lágrimas el padre del chiquito esta mañana.