Los autos eléctricos que comenzarán a circular por el país a partir del 2018 podrán recorrer un promedio de 800 kilómetros –un equivalente a la distancia entre Buenos Aires y la provincia de Córdoba-, con una carga de entre 6 y 8 horas a 200 pesos. La diferencia del costo es notable en contrates con los 1.200 necesarios para llenar un tanque de nafta para el mismo recorrido.

Al ahorro de combustible se suma la baja de más del 50 por ciento en el mantenimiento respecto a un auto convencional, ya que no necesitan cambios de aceite ni filtros, no hay desgastes de piezas móviles dentro del motor y los controles son más prolongados en el tiempo.

Recientemente, un decreto bajó los aranceles del 35 al 2 por ciento para los vehículos eléctricos que lleguen completos al país, y del 35 al 5 en el caso de los híbridos y los propulsados a hidrógeno.

Para Alberto Garibaldi, ingeniero mecánico y consultor automotriz energético, "los autos eléctricos tienen una serie de ventajas sobre los propulsados a combustible que los ubican como ideales para el tránsito en las grandes ciudades".

En ese sentido, argumentó que "el motor eléctrico no contamina el ambiente y tiene un torque que le permite una rápida respuesta al acelerar".

El especialista aseguró que "los autos con motores eléctricos, además, no necesitan el mantenimiento de los nafteros o diésel porque no utilizan aceites, no cuenta con piezas móviles internas y no tienen una caja de velocidades convencional con elementos de fricción".