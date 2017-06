Embed Carlotto salió al cruce por el número de desaparecidos: "Nos hacen perder el tiempo"https://t.co/mmPjr9yXIz pic.twitter.com/4UpXUR8rh5 — minutouno (@minutounocom) 8 de noviembre de 2016

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT)Entre los identificados se encuentranTambién fueron identificados-hermanos, siendo indistinguibles desde el punto de vista genético-Uno de los integrantes del CAMIT,, explicó queque fue utilizada para ocultar los cuerpos de personas detenidas y asesinadas en Tucumán desde el comienzo del Operativo Independencia, en 1975, y durante la última dictadura, hasta 1979 aproximadamente., quien agregó que por ello "es necesario que los familiares que tengan una persona desaparecida y que puedan haber pasado por Tucumán o sean de la provincia acerquen sus muestras de sangre a la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas".Por su parte, el fiscal federal, coordinador de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de Tucumán, confirmó a través de su cuenta de Twitter que,quien precisó que "alrededor de 30 individuos y perfiles genéticos no dieron aun resultado en los cruces con el Banco Nacional de Datos Genéticos"., informó, a la vez que reclamó al Consejo de la Magistratura que "habilite los fondos necesarios para ese trabajo".En tanto, desde la secretaria de Derechos Humanos de la provincia se señaló que es necesario "seguir profundizando las políticas de memoria, verdad y justicia para poder continuar con este trabajo tan importante para la sociedad argentina" y se indicó que en la provincia "faltan muchas personas que aún no pudieron ser identificadas y que se sabe estuvieron detenidas en centros clandestinos de detención"."Tengo la certeza de quey no hacerse cargo del inmenso daño producido a la sociedad", dijo, hija de, una de las 19 personas identificadas.Marta contó que, con su padre,: sus hermanos Jorge (25 años) y Silvia (26), su cuñada(23), y sus padres(51 años) y Pedro (56). ". Y lo voy a seguir buscando", aseguró Rondoletto."Esto demuestra queporque los familiares, para saber dónde están nuestros seres queridos, tenemos que seguir arañando la tierra", concluyó.