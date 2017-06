Embed The Rio brings out the chill in all of us happy #Caturday Una publicación compartida de Our Vie (@ourvieadventures) el 14 de Ene de 2017 a la(s) 8:44 PST

Embed Going to the Sun Una publicación compartida de Our Vie (@ourvieadventures) el 8 de Oct de 2016 a la(s) 3:24 PDT

Embed Mean biker gang with the wind in our whiskers Una publicación compartida de Our Vie (@ourvieadventures) el 20 de Oct de 2016 a la(s) 10:57 PDT

Embed Somebody is enjoying a little sunset stroll in Shenandoah NP happy #Caturday Una publicación compartida de Our Vie (@ourvieadventures) el 26 de Nov de 2016 a la(s) 7:03 PST

Embed Meet #VladimirKitten: part adventure cat who thinks he's a dog, part straight up #Caturday Una publicación compartida de Our Vie (@ourvieadventures) el 4 de Mar de 2017 a la(s) 8:01 PST

Embed Happy #Caturday from your favorite little white road kitty who is about to escapé in Mesa Verde NP. This rad park is on the blog today! Una publicación compartida de Our Vie (@ourvieadventures) el 25 de Mar de 2017 a la(s) 7:06 PDT

Embed "Ели к на а, бще кла!" Basically, this just means if you've got a cat on you, then you're really cool This was definitely one of Vladimir's favorite parks! #greatsanddunes is on the blog today! Una publicación compartida de Our Vie (@ourvieadventures) el 27 de Mar de 2017 a la(s) 10:03 PDT

Vladimir no es el típico gato casero que se hace un ovillo frente a la estufa: en vez viaja en la Toyota 1989 de sus dueños, Cees y Madison Hofman, para recorrer los 59 parques nacionales de los Estados Unidos durante 2016.Al final del viaje, la pareja decidió hacer de la ruta su estilo de vida y su gato no se quedó afuera e incluso sumaron a otro integrante al equipo: su hijo, Theo.En vez, los Hofman comparten cada día de su paseo a través de su Blog y de su perfil en Instagram donde también muestran con orgullo a su gatito viajero."Ama perseguir piedritas, destruir cosas y de un tiempo a esta parte desarrolló una obsesión con los chupetes, lo que creemos que es una protesta por su 'competencia adorable'", escribieron sus dueños.Obviamente viajar con él puede volverse complejo porque no en todas las áreas de los parques se permiten animales , pero cuando es posible le ponen la correa y sale a pasear en el pasto, la roca o el río.