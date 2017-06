Embed La ballena encallada en Dock Sud sigue viva pero sin poder liberarsehttps://t.co/gnjvfdiOH1 pic.twitter.com/80gun4SIAZ — minutouno (@minutounocom) 8 de junio de 2017

Autoridades de Prefectura afirmaron quepese a los esfuerzos realizados para mantenerla con vida., dijo a Télam el jefe de la prefectura Dock Sud, Rubén Fernández.El funcionario destacó que la ballena "tuvo agua esta mañana, 2,80 metros, y no salió. Trasladarla no soluciona nada, la encontraríamos varada en otro lado, si no sale por sus propios medios no tiene posibilidades de sobrevivir".Fernández aseguró además que "muchas veces las ballenas se enferman de pulmonía, es una afección relativamente común en esta especie, y cuando es grave les altera los órganos de la orientación". Indicó que si el cetáceo fallece "se tomarán muestras de tejido, grasa y músculo, para conocer su ADN". La ballena apareció el martes pasado cerca de la toma de agua de la empresa Aysa a unos 200 metros de la costa y a la altura del Polo Petroquímico Dock Sud. En principio apareció junto a otra ballena que logró irse por sus propios medios, pero este cetáceo, un adulto de unos 13 a 16 metros de largo y 20 toneladas de peso, permaneció encallado sin poder alcanzar un canal de navegación, pese a que se desplazó 30 metros cuando fue la pleamar.La ballena sei es la menos conocida de las especies de la familia de las rorcuales, y como su población fue severamente afectada por la industria ballenera, en 2008 fue clasificada en peligro de extinción y, al igual que otras grandes ballenas, están amenazadas por la contaminación química y sonora, la colisión con embarcaciones, el cambio climático, los sonares y el enmallamiento en redes de pesca.