Siete años después de su participación en el Bailando 2010, a Chechu Bonelli le tocó abrir la pista este viernes. Ella lució un body de lentejuelas dorado que permitía resaltar sus curvas.

Ella bailó junto a Facundo Insúa "Just dance", de Lady Gaga. En la previa, la modelo recordó su paso por la pista y prometió la visita de su marido, el futbolista Darío Cvitanich. A la hora de las devoluciones, De Brito (9) señaló: "Hacen una pareja muy linda. Estuvo todo bien, me gustó mucho". Pampita (8) coincidió: "Estuvieron conectados y tuvieron mucha alegría". Moria Casán (voto secreto) también les dio el visto bueno: "Me provocaron un shock visual. Son muy salvajes y muy naif. Tienen elegancia y desparpajo". En tanto, Polino (5) felicitó a Chechu: "Te hizo bien estar en el exterior, se te ve divina y contenta".

