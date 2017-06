El presidente, Mauricio Macri , presentó este sábado, su alianza electoral con la diputada de la Coalición Cívica-ARI Elisa Carrió para las PASO en la Ciudad de Buenos Aires. El anuncio se hizo durante un encuentro con vecinos en el Patio de los Lecheros en Caballito.Carrióen la boleta oficialista para las elecciones primarias, que se realizarán en agosto, mientras que Martín Lousteau, fue excluido completamente de la alianza electoral."Los que construimos Cambiemos seguimos juntos., debatir, puede tener perfectamente su espacio. Pero nosotros somos el corazón de Cambiemos", expresó Carrió. Por su parte, Larreta aseguró que fue Lousteau "el que se fue del Gobierno".Carrió se mostró molesta por no poder usar el nombre Cambiemos en las PASO porteñas debido a la salida de la UCR del espacio en la Ciudad. "Me hubiera gustado que nosotros que fundamos el corazón de Cambiemos hubiéramos podido llevar el nombre, porque uno puede competir, pero no dejarme llevar a mí el nombre de Cambiemos es un poco fuerte", sentenció.