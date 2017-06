Marcelo Tinelli debió abandonar por una hora la emisión de ShowMatch del viernes porque se estaba quedando sin voz: "Nunca me pasó una cosa igual. Si elevaba la voz, me caía. Dije `Me ahogo en cámara'. Una cosa tremenda".

Ángel de Brito informó a través de Twitter que el conductor tiene laringitis aguda y edema de glotis, diagnóstico que no impedirá que haga el programa el lunes.





Seguí leyendo en RatingCero.com.