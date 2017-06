Alejandra Maglietti uso un video en el que aparece comiendo un alfajor, para competirle a Edith "La Chiru" Hermida, como excusa para mostrar su escultural cuerpo.

"Podré, vencer la tentación de la dulzura, pero cuando me tiento nunca puedo decir que no", dice la panelista de Bendita con su vestido mínimo mientras la cámara la toma desde un plano picado. "Tengo migas, ahí me limpié", agrega pícara mientras se toca el escote y las piernas.

maglietti escote