"Charlamos, tomamos unos mates y vemos como hacemos para construir una mayoría en la Argentina que permita detener este ajuste. Estamos dispuestos, no lo duden, no tengamos miedo. Hay que ponerse de pie y dar la pelea", pidió el diputado por Santa Cruz.

Para el líder de La Cámpora, la unidad dentro del peronismo "ya la podemos ir construyendo" porque los dirigentes "pueden volver al bloque del que se fueron" que los van "a estar esperando con los brazos abiertos".

"Cristina (kirchner) está siendo muy clara en lo que está diciendo: la unidad. Vayamos todos juntos para ver como frenamos el ajuste de la mejor manera", señaló. El diputado e hijo de la ex presidenta señaló que su madre ya anticipó "que por lo menos va a caminar" y llamó a "acompañarla" al asegurar que "esta pelea no la vamos a ganar con el mejor publicista, ni con el mejor eslogan", sino con todo el espacio "adentro de la campaña".

"Esta campaña la va a ganar la gente, la va a ganar el militante, la va a ganar el vecino. No la van a ganar los aparatos de comunicación. Nosotros no tenemos eso ni lo queremos tener", sostuvo. Durante su discurso en Avellaneda, el dirigente ya le había ratificado a la militancia presente que "no es tarde para lograr la unidad". "Estamos dispuestos a construir la unidad porque sabemos que lo que hay que frenar es el ajuste y el aumento de desocupados", manifestó.

El diputado nacional del Frente para la Victoria Máximo Kirchner les reclamó a los dirigentes del PJ que, si quieren la unidad del partido, "vuelvan al bloque del que se fueron". Fue tras el cierre del Quinto Congreso Nacional de la Corriente Peronista Descamisados, que se realizó en la Casa del Bicentenario de la localidad bonaerense de Avellaneda.