"Iría como candidata de Cambiemos. Pero no hay una propuesta concreta. Hoy estoy conforme con el rol que me dieron, me dieron voz", dijo Píparo durante una participación en el programa Almorzando con Mirtha.



Embed

Píparo integra la asociación civil Usina de Justicia y trabaja a diario en la Cámara de Diputados como colaboradora de la Comisión de Legislación Penal. Cuando se le insistió sobre las posibilidades de presentarse como precandidata contestó: "Sí, es importante el voto, más allá de la voz. Pero no me desvela".

Acerca del cargo al que aspiraría contestó: "Últimamente estuve trabajando en la Cámara de Diputados y me sentí muy cómoda. No sentí la grieta de la que se habla. En todos los temas que hablamos, victimas y seguridad, hay más acuerdo de lo que se cree", agregó.





Carolina Píparo quiere postula...



Sobre el régimen penal juvenil, Pipparo aseguró que "hay que debatir urgente". "Hay que pensar en qué pasó para que un chico dispare... Nos queda mas cómodo victimizar al delincuente. Hay familias que se dedican a la delincuencia y que difícilmente puedan inculcar otra cosa a sus hijos".



"El día que nos pongamos en el lugar de las víctimas, las cosas van a salir bien...No es magia, pero hay que empezar, hay que hacer algo urgente", insistió.