¡Un año de romance y más enamorados que nunca! Así están Mónica Antonópulos y Marco Antonio Caponi se mostraron juntos el domingo, con un gran gesto de él.



El actor le hizo un asado a su amor, y ella lo publicó en Instagram . "El hombre de la me hace asado. Sorry", comentó orgullosa. La parejita no suele mostrar demasiadas fotos de su relación, pero esta vez, la ocasión lo ameritaba.