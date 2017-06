En mayo, el comercio callejero movió 5.958 millones de pesos, que a precios actuales equivaldrían a 71.500 millones anuales, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) realizado en todo el país. De acuerdo con el mismo estudio, en los últimos nueve meses hubo un desplazamiento de vendedores clandestinos hacia el interior.

Durante el mes pasado se detectaron 86.728 puestos irregulares -entre saladitas y manteros- en la vía pública entre las 465 ciudades relevadas, con ventas en el mes por 5.958 millones de pesos.

Embed Manteros: así solucionaron el problema en otras ciudades del mundohttps://t.co/rH2myWLNl4 pic.twitter.com/gVbSETf5E0 — minutouno (@minutounocom) 13 de enero de 2017

Así, se encontraron. De este modo, hay seis más que en la última medición, hecha en agosto 2016, aunque

La cantidad de puestos en saladitas creció 1 por ciento en estos 9 meses, alcanzando los 62.312 vendedores

El 22 por ciento de esa baja ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en Once y en avenida Avellaneda, mientras que en las localidades sin saladitas, el número de manteros creció de 6.150 en agosto 2016 a 10.840 en mayo pasado.



Según CAME, hubo un movimiento particular: por el incremento de los alquileres de las tiendas en ferias y los mayores controles en la vía pública, muchos puesteros se desplazaron a lugares donde había menos competencia.

También se identificó que la cantidad de puestos en saladitas creció 1 por ciento en estos 9 meses, alcanzando los 62.312 vendedores, 591 más que en el mismo lapso.

En la vía pública, en las ciudades con saladitas, donde solían ubicarse la mayor parte de los manteros, la cantidad de éstos cayó 35,1 por ciento.