Tras meses de especulación sobre el lanzamiento, que había adoptado el nombre de Proyecto Scorpio, la Xbox One X, la más pequeña de la familia Xbox,y será compatible con todos los accesorios y juegos de Xbox One.En un acto retransmitido por internet, el jefe de ingeniería de software de Xbox, Kareem Choudhry, calificó la tarjeta gráfica de la Xbox One X, que corre a una velocidad de 1172MHz, como un "trabajo de artesanía", ya que su procesador utiliza una cámara de vapor de refrigeración líquida habitualmente limitado a servidores.El hardware de la nueva consola de Microsoft le planta cara a su más reciente competidora, la PlayStation 4 Pro de Sony, con características punteras de procesamiento gráfico, como 6 teraflops y"Son números impresionantes, porque eso es lo que toca para dar la potencia que necesitan a los creadores de juegos y que vosotros podáis experimentar la verdadera resolución en 4K", dijo Choudhry ante una emocionada audiencia que profería gritos de júbilo a cada nuevo detalle."Y cuando decimos verdadero 4K, nos referimos a 8 millones de píxeles, alto rango dinámico, amplia gama de colores, sonido prémium como Dolby Atmos y reproducción ultra HD en 4K", añadió el directivo entre aplausos y silbidos.Además de la compatibilidad de los accesorios y juegos de Xbox One con la nueva consola, Chaudhry anunció que a través de la técnica super sampling los juegos en 4K se verán mejor en televisiones de 1080p."Vamos a ver lo que puede hacer este monstruo", anunció el directivo para dar paso a una sucesión de trepidantes videos de 42 nuevos juegos, 22 de ellos especialmente dirigidos a la Xbox One X, como"Creemos que los juegos, como los libros, las películas, o música, deberían ser celebrados y disfrutados por incontables generaciones", manifestó Phil Spencer en un momento dado.Así, el responsable de Xbox anunció que Microsoftpara que favoritos clásicos como "Crimson skies" también puedan "verse y jugarse mejor"."Todos se beneficiarán del rendimiento y la potencia de Xbox One X, pero no pararemos ahí", continuó Spencer, que acto seguido presentó el programa "Xbox One X Enhanced".Gracias a esta iniciativa, los usuarios de los populares "Gears of War 4", "Forza Horizon 3", "Killer instinct", "Halo Wars 2" y "Minecraft" recibirán actualizaciones gratuitas en calidad 4K para sus juegos, a los que se suman una treintena de títulos de terceros desarrolladores como "Final Fantasy 15" o "Resident Evil 7".Esta serie de anuncios preceden a la participación de Microsoft en la vigésimo cuarta edición de la E3, la principal feria del sector del videojuego, que a partir del martes transformará Los Ángeles en un escaparate de novedades del sector.