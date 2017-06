El cóndor apareció herido y de pichón en la estancia de Edgardo, en Loncopué, Neuquén. El hombre (que es quien aparece en el video) decidió ayudarlo a crecer, ya que el animal no puede valerse por sus propios medios.

"Un día de marzo apareció acá solo y con una patita lastimada. Lo estuvimos curando de una lesión que no parecía ser grave y desde ese día se me acerca cada vez que lo llamo. Cuando me contacté con la gente de Fauna me dijeron que era un pichón macho que creen que nació en octubre del año pasado y que aparentemente había perdido contacto con sus padres", explicó a La Mañana de Neuquén.

Condor agradecido.mp4

"Generalmente nosotros le dejamos comida para que aprenda a buscarla por su cuenta. En estos últimos meses hemos padecido la muerte de algunos animales por distintos motivos y nosotros decidimos dejarlos para que él pueda alimentarse".

El cóndor, que es casi un animal doméstico, abraza a Edgardo, que compartió el cariño del ave por Whatsapp. Y se hizo viral porque alguien inventó que el cóndor era salvaje y que había regresado para darle las gracias.

Edgardo aclaró que el video corresponde a cuando el cóndor aun era pichón y no sabía volar. "La gente exagera todas las historias. El cóndor no bajó del cielo para saludarme simplemente porque era pichón y todavía no había aprendido a volar. Y tampoco lo habíamos curado de una herida grave, sino que tenía una pequeña lastimadura".