"Que hablen los protagonistas, sé que es un daño hacia mí y me hago cargo. Alguien me está cobrando algo. No me busquen porque yo no voy a hablar. Yo no doy la cara porque no hice nada, no fui infiel ni inventé nada. Me toca de refilón". Esas fueron las únicas palabras que expresó Yanina Latorre en medio del escándalo entre su marido, Diego Latorre y Natacha Jaitt.

Después de que aparecieran supuestos chats hot entre el comentarista deportivo y la mediática, la panelista hizo un descargo en televisión y también utilizó su cuenta de Twitter para mostrar cómo está y cómo transita el escándalo mediático que rodea su vida personal.

Mirá la foto en esta nota en RatingCero.com.