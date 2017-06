Tras un viernes accidentado y luego de un fin de semana de descanso, Marcelo Tinelli dio inicio a una nueva semana del Bailando 2017. En el arranque del programa, se tomó con humor el inconveniente en su voz del último viernes. "Hoy estoy mucho mejor", aclaró pero siempre estuvo respaldado por José María Listorti.

Bailando 2017 - Pedro Alfonso y Flor Vigna Pedro Alfonso y Flor Vigna

Bailando 2017 - Freddy Villarreal como Mauricio Macri Freddy Villarreal como Mauricio Macri

Bailando 2017 - Alejandro Huevo Muller Alejandro "Huevo" Muller con su mujer



Bailando 2017 - Alejandro Huevo Muller Alejandro "Huevo" Muller con su mujer



Los campeones vigentes, Pedro Alfonso y Flor Vigna comenzaron la defensa de su al ritmo de "24K Magic", de Bruno Mars.Los ganadores de 2016 se llevaron elogios varios del jurado y 26 puntos.Después llegó el turno de Freddy Villarreal caracterizado como el presidente Mauricio Macri para bailar junto a Soledad Bayona "September", de Justin Timberlake, Anna Kendrick y Earth, wind and fire. ", fue el mensaje de Mauricio a Marcelo. Además, el falso presidentela reemplazante de la bicisenda. El humorista se llevó 23 puntos.En tercer lugar hizo su estreno, de Jamiroquai.La pareja le contó a Marcelo cómo surgió su amor de 35 años de diferencia pero lejos de conmoverse, el jurado fue lapidario: "No bailaron nada. Roxana es bellísima y el Huevo tiene oficio, pero baile no hubo", sentenció De Brito (2). "Tengo miles de cosas para marcarles. Disfruten de la posibilidad de aprender y no se desanimen", los consoló Pampita (4). "Son una pareja que rompe reglas y eso para mí tiene un plus. Entendí el cuentito que me vendieron. Yo los vi bastante bien", rescató Moria (voto secreto). "No me gustó nada. Me pareció un loco. Empecemos de nuevo el próximo ritmo", cerró sin piedad Polino (0).