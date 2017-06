En medio del escándalo por la supuesta infidelidad de Diego Latorre a Yanina Latorre con Natacha Jaitt, resurgieron unos cruces tuiteros que mantuvieron la panelista y la mediática en las redes sociales.

La charla virtual data de hace cuatro años en la que ambas se mostraban muy picantes a la hora de hablar de sexo. Uno de los diálogos más retuiteados, se convirtió en casi un predicción para algunos: "Si no te gusta el sexo anal... bienvenida al mundo de las cornudas", fue lo que escribió Jaitt, a lo que Yanina contestó: "No me amargues mi vida, por favor".

