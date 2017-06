Eran las siete de la tarde cuando Claudio volvía a su casa en José Marmol, después de visitar a su mamá. Dejó el auto en la puerta y cuando estaba por ingresar a la vivienda fue sorprendido por un grupo de tres delincuentes que se bajaron de un auto. Lo amenazaron, se lo llevaron, pero en medio de un forcejeo Claudio pudo quitarle el arma a uno de los secuestradores y escapó.

Horas más tarde, la misma banda delictiva logra secuestrar a una pareja de ancianos en Lomas de Zamora que finaliza de la peor manera: las víctimas y uno de los delincuentes murieron tras chocar contra un árbol mientras intentaban escapar de la policía.

Cuando Claudio se enteró de lo que había pasado y tras hacer la denuncia, supo que se trataba de la misma banda. "Yo tuve suerte, pero esto es algo normal en el conurbano", dijo el hombre en declaraciones a C5N.

"Los delincuentes me tenían amenazado, pero logré sacarle el arma a uno de ellos y me fui. Estaba seguro de que me iban a disparar. Incluso escucho a uno que le dice al otro 'matalo, matalo'", relató Claudio.

Se está yendo de las manos", sostuvo. "No eran chicos que salían a la calle, sabían muy bien lo que estaban haciendo. Pero nosotros los ciudadanos ya no podemos hacer más nada contra la inseguridad , es hora de que las autoridades hagan algo.sostuvo.

Apenas una hora después del fallido secuestro, la banda logró capturar a la pareja de 65 años en Temperley.

Los secuestradores se trasladaban a gran velocidad con la pareja a bordo para ir al punto de encuentro donde se había pactado el pago de 20 mil pesos.

Un control de la Policía detectó un movimiento sospechoso y dio el aviso. Se supone que los secuestradores se asustaron, se dieron a la fuga y terminaron chocando. Por el impacto fallecieron las víctimas y uno de los delincuentes.