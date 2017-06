En medio del escándalo por la supuesta infidelidad de Diego Latorre a Yanina Latorre con Natacha Jaitt, de lo cual hay chats y video, ahora se suma un audio del encuentro que habría tenido el comentarista y la mediática.

Si bien no se escucha con claridad la voz, es muy semejante a la de Latorre. La conversación es en torno a la falla del timbre de la casa de Jaitt. "No funciona o no lo tenés por una estrategia", diría Latorre en el audio.

