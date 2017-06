femicidio Nequén

Discutió con su ex y la mató con un cuchillo de carnicero

juicio Discutió con su ex y la mató con un cuchillo de carnicero













































en su casa de la ciudad de San Martín de los Andes, en el sudoeste de la provincia del Neuquén,acompañado por su madre.Se trata de, un sereno de 36 años, a quien la Justicia acusó por el crimen de Laura Painefilu, de 33, el segundo femicidio registrado en la provincia en lo que va del año.Ella lo había denunciado en mayo por violencia de género y había solicitado una medida para que no se le acerque, pero por alguna razón volvieron juntos de un boliche al que habían ido a bailar y una discusión fue todo lo que él necesitó para matarla a puñaladas con un cuchillo tipo carnicero en un dormitorio de su casa.Al respecto, el comisario Mauricio Troncoso detalló aque"Él estaba con tratamiento psicológico por intentos de suicidio", afirmó el comisario.En la mañana del domingo, cuando se desató el horror, los tres hijos de la pareja se encontraban en la casa de una abuela. En la vivienda de la víctima, en el barrio Vega Maipú de San Martín de los Andes, sólo estaban la mujer y su agresor, a unos 12 kilómetros de distancia del centro y sin nadie a quien recurrir.El cuerpo sin vida de la víctima fue hallado luego de 12 horas, cuando el hombre se presentó en la delegación Cordones de Chapelco junto a su madre y dejó absortos a los efectivos policiales. Ante ellos, admitió haber asesinado a su ex pareja y se entregó con total tranquilidad."Estamos todos muy conmocionados", afirmó el fiscal Fernando Rubio, quien apuntó que, según las declaraciones de testigos, la víctima y su agresor habrían estado la noche anterior en un boliche de Junín de los Andes.A tan sólo unas semanas de quese separara de su pareja, con quien, y dejara asentado que había sufrido violencia de género por parte del hombre, la mujer se convirtió en una nueva víctima de femicidio.En cuanto a los tres hijos de la pareja, el hombre se presentó en mayo en la Comisaría del Menor para hacer una exposición y dejar asentado un acuerdo de palabra, al que habían arribado entre ambos, por el cual los dos más chicos, de 8 y 11 años, se quedaran viviendo con el acusado, mientras que la hija mayor de 15 se quedara con la mujer.La Justicia acusó a Esteban Antileo por el femicidio de su ex pareja y madre de sus tres hijos, Laura Painefilu, y le dictó un mes de prisión preventiva. El informe forense preliminar señaló que la víctima presentaba heridas de arma blanca en cuello y tórax.Este lunes por la noche se realizó una audiencia en la que el juez Nazareno Eulogio avaló la petición de la fiscalía y acusó a Antileo de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por femicidio. Si bien el fiscal Maximiliano Bagnat solicitó una prisión preventiva de cuatro meses para el acusado, bajo el riesgo de entorpecimiento, el magistrado determinó otorgarle sólo un mes por el momento. El resultado preliminar de la autopsia determinó que la mujer murió como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por las puñaladas que recibió.