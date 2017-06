Yanina Latorre decidió tomarse con humor el escándalo en que quedó envuelta por la supuesta infidelidad de su marido Diego Latorre con Natacha Jaitt. La panelista recibió un ramo de flores este martes en el canal y, entre risas, agradeció el gesto y aseguró: "Ay, quiero ser cornuda toda la vida".

"Como soy la viuda me llegan mil condolencias. Todo es bienvenido hoy, pero estoy asexuada, chicos", dijo en Los Ángeles de la mañana. "Yo no estoy buscando nada, ni venganza ni nada. Estoy tratando de pasar este momento lo mejor que pueda, con humor, que es lo que me caracteriza. Yo no sirvo para llorar y estar de víctima por más que esté sufriendo", agregó Latorre.

Seguí leyendo esta nota en RatingCero.com.