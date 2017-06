Perro viendo película



"Khaleesi el bulldog le encanta ver películas de terror y siempre trata de proteger a cualquier víctima potencial de daño. Ella se preocupa cuando los niños están en peligro, como se ve en este y videos anteriores", dijo su dueño.



El instinto de protección de Khaleesi es tanto que trata de reaccionar ante la escena, donde se observa a un niño siendo acechado por una extraña criatura. Al parecer, el bulldog huele el peligro e intenta "avisar" al pequeño ladrando sin parar.



En un momento, cuando la niña grita, aterrorizada, la perrita ladra incluso más. Su adorable reacción ha hecho que las imágenes se vuelvan virales.

















No hay nada peor que una escena de una película de terror y no saber que pueda aparecer en la pantalla. Sin embargo, no todos reaccionamos de la misma forma y esta fue la graciosa actitud de una perritaEn un video que ya supera las 1,7 millones de reproducciones, se puede ver a la perrita mirando fijamente el televisor que muestra una escena deEl animal parece muy concentrado y cuando la niña en la cinta se ve asustada porque sospecha que hay alguien en el armario de su cuarto,