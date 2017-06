Embed Asalto al marido de Zulemita Menem: "Forcejeó hasta que escuchó un disparo" https://t.co/YAVSK5UHNg — minutouno (@minutounocom) 14 de abril de 2017

Embed Zulemita sobre Carlitos Junior: "Fue algo contra el corazón de mi padre"https://t.co/9tHG6womCn pic.twitter.com/yqNWr2YSUz — minutouno (@minutounocom) 16 de marzo de 2017

La hija del ex presidente, quedó envuelta este martes enSegún denunció en, mientras se encontraba en una clínica de Palermo junto a su madre, Zulema,Durante el roboZulemita aseguró no saber "qué pensar" sobre este nuevo hecho de inseguridad que la tiene como protagonista. "contó aLa hija del ex presidente acompañó a su madre a una clínica a hacerse estudios médicos. Mientras estaba en la sala de esperaEl delincuente pudo subirse al Toyota Corolla de Zulemita, y huyó. Según contó,El hecho ocurrió en French, entre Billinghurst y Sánchez de Bustamante, en el barrio porteño de Palermo.Zulemita contó además que en lo que va del año es la tercera vez que le roban. En una oportunidad la víctima fue su marido, a quien robaron mientras estaba en un panadería en Belgrano. Aquella vez los delincuentes incluso le apuntaron a la cabeza con un arma a su pequeño hijo.