"Venciendo mañana el plazo para presentar alianzas y frentes electorales podrá usted presentarse como cualquier candidato en el PJ y en el marco de la ley electoral vigente", señaló la carta documento enviada a Randazzo.

De esta forma, luego de, en las elecciones primarias de agosto no habrá competencia interna entre la ex presidenta y Randazzo, quien podrá ser candidato por el PJ.En la nota, además, se le reconocen al ex ministro "los avales y adhesiones" presentados por su sector interno, aunque insiste en que "es de público conocimiento que los distintos estamentos del partido, la mayoría de los miembros de acción política y los intendentes de la distintas secciones electorales han manifestado la necesidad de lograr la unidad".