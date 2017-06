El fin de semana pasado en Tucumán se produjo una situación casi bizarra y violenta. Una mujer desnuda fue corrida por un policía con un látigo a plena luz del día.



La mujer estaba bailando desnuda frente a la mirada de transeúntes y de los autos que pasaba. Sin embargo, la situación terminó en violencia cuando efectivos de la policía llegaron para controlar la situación.

Un video muestra cuando el uniformado la roció con gas pimienta y luego le pegó un latigazo mientras intentaba escapar. Con látigo en mano, el policía la persiguió algunos metros más pero la mujer logró huir.



Policía corre a mujer desnuda

El abogado Carlos Garmendia denunció al efectivo y solicitó que se inicie un trámite administrativo ante el hecho.

En la denuncia, el letrado destaca que el accionar del uniformado podría configurar los delitos de apremios ilegales y lesiones, "ambas figuras en el encuadre de violencia de género e incumplimiento de deberes de funcionario público".



El letrado asegura que la mujer se llama Florencia y "que acostumbra a concurrir la zona, tiene dos hijos y se encuentra en situación de prostitución". En ese sentido, sostuvo que "sin importar qué haya estado haciendo, el policía que la persigue, látigo en mano, ha actuado en forma contraria a la ley, además de torturar a una mujer".



Después del escándalo, Florencia rompió el silencio y explicó que padece un problema mental, que fue lo que la llevó a a desnudarse en público. "Dí esa exhibición porque no había tomado mi medicación. Tengo una discapacidad mental", explicó en diálogo con La Gaceta.



"El policía me pegó para burlarse. Yo corrí del miedo. Después de agredirme, me dijo: 'te lo merecés, por sucia'. Además de los latigazos, me tiró gas pimienta en la boca y en los ojos", denunció.



En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el uniformado fue apartado de la fuerza y sumariado hasta se determine la sanción disciplinaria que le corresponda.