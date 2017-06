Embed Los 11 usos que no sabías que podés darle a tu Gmail --> http://t.co/fqbEXusFAb pic.twitter.com/iknPSqKax8 — minutouno (@minutounocom) January 22, 2015

Lo bueno es que, en la mayoría de los casos, hay formas de poder hacer mucho espacio sin tener que pasar a pagar por el servicio. ¿Cómo? Muy simple, borrando mails.El tema es que ir uno por uno buscando cuál eliminar y cuál no es un trabajo de hormiga imposible y, además, borrar correos que están compuestos solo de texto plano (sin adjuntos) no generará mucho espacio.No hay que volverse loco, porqueEl buscador de Gmail tiene algunas características que muchos usuarios desconocen. Una de las más importantes para hacer espacio esSi en la barra de búsqueda se ponese estarán buscando mails que pesen 5MB y si se buscapodrás ver mails de 10MB. Con solo borrar algunas decenas de mails de estos (y eliminarlos de la papelera de reciclaje) ya habrás recuperado unos cuántos GBs en tu casilla.Además vas a poder también buscar no solo por espacio sino también en diferentes categorías. Si, por ejemplo, buscásvas a estar realizando una búsqueda de mails de 10MB en la categoría promociones, que suelen ser correos que se pueden eliminar sin problemas.un comando que es todavía más simple:Con poner esto en el buscador vas a estar buscando correos que pesen más de 10mb y con borrar algunos estarás dándole un respiro a tu cuenta.