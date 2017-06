Embed FOTOS: Gran Incendio de Londres en las Grenfell Towers https://t.co/3qNSHcPmkh — minutouno (@minutounocom) 14 de junio de 2017

Embed Gran incendio en Londres: arde un enorme rascacielos de 27 pisoshttps://t.co/1lQHBqp5Hj pic.twitter.com/rpmYEltLBR — minutouno (@minutounocom) 14 de junio de 2017

La Policía metropolitana de Londres, Scotland Yardy estimó que la cantidad de víctimas fatales seguirá aumentando en las próximas horas.El incendio dejó al menos 70 heridos de los cualesEl incendio comenzó en la madrugada de este miércoles y. “La gente empezaba a aparecer en las ventanas, dando golpes y gritando. Las ventanas estaban un poco abiertas, una mujer hizo gestos de que iba a lanzar a su bebé y que si alguien podía atraparlo. Alguien lo hizo, un caballero corrió hacia delante y logró alcanzar al bebé” contó una testigo.Uno de los vecinos del edificio aseguró que“Esto es un incidente sin precedentes”, aseguró a la prensa en el lugar la comisaria de bomberos,. “En mis 29 años como bombero, nunca, jamás he visto algo de este calibre”.No se informó de inmediato sobre la causa del siniestro, peroEl edificio de viviendas subsidiadas de 120 apartamentos fue construido en 1974 y remodelado a un costo de 8,6 millones de libras (11 millones de dólares) en 2016, según la alcaldía del Royal Borough of Kensington and Chelsea.Los bomberos recibieron los primeros avisos de un incendio a las 00:54 de la madrugada, y los primeros camiones llegaron en seis minutos, señaló la responsable.En un primer momento no se conocía la causa del suceso. Los vecinos dijeron que parecía haber comenzado en un apartamento de las plantas inferiores antes de extenderse con rapidez hacia arriba.Varias personas en el lugar dijeron que no habían podido contactar con amigos y familiares que estaban dentro cuando comenzó el incendio. Otros dijeron que habían visto gente utilizando linternas y celulares para hacer señales y pedir ayuda desde los pisos superiores.Algunos sobrevivientes describieron además escenas de confusión y