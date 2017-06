Embed El decreto de Menem que usó Macri para quitar pensión a discapacitadoshttps://t.co/IbKM0JkMld pic.twitter.com/dnfF1F9FT9 — minutouno (@minutounocom) 12 de junio de 2017

El titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (Ufises),, advirtió este miércoles quepor lo que advirtió que "sería saludable que se restituyan los beneficios".La Ufises requirió además a la ministra de Desarrollo Social,que leAdemas solicitó "una nómina de la totalidad de los beneficiarios afectados, que además indique en cada caso el por qué se habilitó la suspensión de la prestación y las pruebas que se recabaron para sustentar tal decisión". Yy que se acompañen las constancias respectivas que acreditaran dicha notificación".De Vedia también consideró queEn cuanto al argumento del Ejecutivo, de que la medida está sujeta a una reglamentación prevista en el decreto 432, de 1997, sostuvo que "las políticas públicas no pueden tener una visión regresiva, tienen que ser siempre progresivas, hacia adelante".El fiscalporque, disparó, "esto suena a que pagan justos por pecadores"."Esto sólo puede ser revisado en caso excepcional de una ilegalidad manifiesta, pero así y todo tiene que haber una actuación administrativa, hay que citar al beneficiario, hay que darle derecho a la descarga y no que se entere en un cajero automático", cuestionó.En declaraciones a, el titular de la Ufises manifestó quey necesita la planificación de saber si va a contar con plata para poder comprar la leche a su hijo o un medicamento".Frente a esta situación, subrayó que "sería saludable que se restituyan los beneficios", al tiempo que remarcó que "en el derecho argentino, los actos de concesión de beneficios se presumen legítimos".quien consideró que "más allá de algún aspecto que puede ser ideológico, de fondo" la medida del Gobierno parece "por falta de planificación".Asimismo, repasó que la ley de pensiones no contributivas fue "sancionada bajo la presidencia de, durante 1948" y "hay tres casos: invalidez del 76 por ciento, que son personas que están excluidas de la sociedad y que tienen una vulnerabilidad estructural; mujeres solteras, que no tengan sostén y tengan más de siete hijos; y esas personas que no tengan posibilidad de jubilarse porque no tienen aportes y que llegan a los 70 años".De Vedia puntualizó que "49 años después, en 1997, durante el menemismo, se dictó un decreto reglamentario de esta ley" que estableció "algunos elementos que la ley no preveía, por ejemplo, en el caso de la pensión por invalidez, elementos por los que no corresponden que te otorguen el beneficio, como tener un auto".El titular de la Ufises advirtió además que "explicó.