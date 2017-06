Embed Despedimos a Ernestina Herrera de Noble, figura clave del periodismo y la defensa de la libertad de prensa. Mis condolencias a su familia — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 14 de junio de 2017

El presidenteolvidó las graves denuncias que pesaban sobre eligió ensalzar su figura para despedirla luego de que se conociera la noticia de su fallecimiento este miércoles a los 92 años de edad.A través de su cuenta en la red social Twitter, Macri despidió a la directora dede quien dijo fue unaMacri olvidó queinstaurada tras el golpe del 24 de marzo de 1976., que era propiedad de la familia Graiver y que fue obligada a entregar sus activos en medio de secuestros, torturas y asesinatos.La directora de Abuelas de Plaza de Mayo sostiene desde hace muchos años que tienen sobrados indicios para sospechar que los hijos adoptivos de Herrera de Noble son hijos de desaparecidos.Las pruebas de ADN que se le realizaron luego de años de puja judicial no arrojaron resultados positivos, sin embargo la justicia advirtió que ello no implicó el cierre de la causa ya que el Banco de Datos Genéticos con el que se contrastaron las muestras es incompleto y está en permanente construcción por lo que no se descarta que en un futuro puedan determinarse sus verdaderas identidades. Es queOtra hubiera sido la situación de comprobarse que sus hijos adoptivos son hijos de desaparecidos ya en ese caso se habrían comprobado las apropiaciones en el marco del plan sistemático de robo de bebés orquestado por la dictadura y ese sí es un delito de lesa humanidad imprescriptible.